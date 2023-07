Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego 28.07.2023

Dodatek za wysługę lat wypłacany jest już po czwartym roku pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego po każdym roku. W przypadku urzędników państwowych nie może on przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Do stażu pracy przy obliczaniu wysługi lat zalicza się:

okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

okres służby wojskowej,

okres prowadzenia gospodarstwa rolnego,

praca za granicą,

wcześniejsze okresy zatrudnienia.

Ustawa zakłada, że dodatek za staż pracy zostaje wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tej pory wyłączone były dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych , nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe czy emerytalne. Rok 2019 był ostatnim, w którym dodatek stażowy jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę.