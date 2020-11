Dostępny jest już listopadowy Koszaliński Grafik Kultury

NOWE Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 4.11.2020 - o czym napisał papież Franciszek?

4.11.2020 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Przystąpmy do szkoły Jezusa, mistrza #modlitwy. Od niego uczmy się, że jest ona przede słuchaniem i spotkaniem z Bogiem; jest sztuką do praktykowania z natarczywością; jest miejscem, w którym dostrzegamy, że wszystko pochodzi od Boga i do Niego powraca. #AudiencjaOgólna. ”