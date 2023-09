Dotykając siebie, dbasz o siebie! Akcja, w której warto wziąć udział

Statystyki budzą grozę W Polsce częściej niż w innych krajach diagnozujemy raka piersi w późniejszych stadiach. Tylko około 41 proc. pacjentek dostaje diagnozę na wczesnym etapie, w porównaniu z unijną średnią wynoszącą 51 proc. (raport OECD „Health at a glance. Europe 2022”). Dlatego tak kluczowe jest, abyśmy zwiększyły naszą świadomość i konsekwencję w samobadaniach, gdyż według specjalistów jest to najlepszy sposób na wczesne wykrywanie raka piersi.

- Czas, byśmy zyskały kontrolę nad naszym zdrowiem! Wierzymy, że Dotykam równa się: Wygrywam. Dlaczego? Bo dbając o siebie, zdobywamy pełen pakiet supermocy. Możemy ocalić swoje życie i stać się źródłem inspiracji dla innych – mówi Izabela Sakutova, prezeska fundacji Wsparcie na Starcie i autorka Dotykam=Wygrywam. I apeluje do kobiet: badajcie się i dbajcie na co dzień o swoje piersi.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów z 2020 roku, rak piersi i nowotwory ginekologiczne stanowiły łącznie aż 37 proc. wszystkich nowotworów u Polek. Rak piersi jest przy tym najczęstszym nowotworem złośliwym – każdego roku ponad 22 tys. kobiet w Polsce słyszy tę diagnozę, a u 5–10 proc. z nich nowotwór jest już zaawansowany w momencie wykrycia. To sprawia, że jest on drugą, po raku płuc, przyczyną zgonów z powodu nowotworów u kobiet, a wśród młodych Polek (20–44 lata) nawet pierwszą. Niestety, przez ostatnie 13 lat obserwujemy rosnącą tendencję w zakresie umieralności na raka piersi.

BIUSTOapka to pełne źródło wiedzy na temat samobadania piersi i wyboru odpowiedniego biustonosza. Zawiera interaktywny przewodnik krok po kroku, który pomaga zrozumieć, jak wykonywać samobadanie i na co zwracać uwagę. Aby zapewnić regularność samobadań oraz innych istotnych badań, takich jak USG, mammografia czy cytologia, BIUSTOapka przypomina o nich co miesiąc. Aplikacja dostarcza także przydatne informacje na temat rozwoju i budowy piersi oraz pomaga znaleźć lokalne sklepy brafittingowe, które aktywnie wspierają kampanię DOTYKAM=WYGRYWAM w ramach wolontariatu.

Można ją pobrać BEZPŁATNIE i zainstalować na telefonach zarówno z systemem Android, jak i iOS. Link do jej pobrania: www.biustoapka.pl

Skorzystaj z pomocy specjalistów

Ważne jest nie tylko samo badanie piersi, ale i dbanie o nie na co dzień. W październiku, miesiącu dedykowanym profilaktyce nowotworu piersi, o akcji Dotykam=Wygrywam słychać nie tylko w mediach. Kampania to przede wszystkim edukacja kobiet w ponad 120 profesjonalnych sklepach brafittingowych, współpracujących z bieliźnianą marką Panache, które w tym wyjątkowym różowym miesiącu organizują spotkania stacjonarne i online, budujące wśród kobiet zdrowe nawyki dbania o piersi. To także biustopozytywna edukacja przeprowadzana wśród nastolatek w szkołach na terenie całej Polski przez brafitterki-wolontariuszki fundacji Wsparcie na Starcie.