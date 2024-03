Droga na Skwierzynkę: jest bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów

Chodzi o lokalizację, którą świetnie znają mieszkańcy Skwierzynki (gmina Sianów). Styka się tutaj droga prowadząca z tej miejscowości, z jezdnią prowadzącą do małego wiaduktu z tunelem, przez który szybko można się dostać do Koszalina (szczególnie od czasu, gdy leżąca za nim ulica Prosta została gruntowanie wyremontowana). Z tego skrótu masowo korzystają mieszkańcy Skwierzynki, których przybywa, coraz więcej tą drogą jeździ też koszalinian, którzy w ten sposób omijają duży ruch i korki tworzące się przy wiadukcie na ulicy Władysława IV.

- Oczywisty tego skutek jest taki, że ruch tutaj jest znacznie większy niż wcześniej. Z tego skrótu nie korzystają jednak tylko kierowcy, ale także piesi i rowerzyści – mówił nam jakiś czas temu jeden z mieszkańców Skwierzynki.

- I powstał bardzo niebezpieczny punkt, w którym samochody skręcają, a piesi i rowerzyści w tym samym miejscu też chcą się przedostać na drugą stronę. Często idą lub jadą tędy rowerami całe rodziny, lub same kilkunastoletnie dzieciaki. Generalnie jest to niebezpieczne miejsce, które aż się prosi o to, aby je przeorganizować w taki sposób, aby powstało tutaj jak najszybciej przejście dla pieszych - podkreślał nasz Czytelnik w naszej wcześniejszej publikacji na ten temat.