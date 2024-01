Dron sprawdza czym palimy w piecach. I robi to skutecznie [ZDJĘCIA, WIDEO]

W 2023 roku koszalińska straż przeprowadziła 197 kontroli, ukarała 27 osób, na łączną sumę 4300. Maksymalna kara grzywny, jaką może dostać kontrolowany to 500 złotych, sprawa swój finał może mieć też w sądzie - tam kara maksymalna to 5000 złotych.

Drugie jego zastosowanie to kontrola tego czym mieszkańcy palą w piecach i kominkach. Dron wyposażony jest w stację badawczą oraz kamerę termowizyjną, która pozwala precyzyjnie wskazać, w którym piecu lub kominku palono odpadami. Często impulsem do takiej kontroli z powietrza są zgłoszenia od sąsiadów.

Dron jest wykorzystywany na dwa sposoby — pierwszy to kontrola z powietrza ogródków działkowych, gna których działkowcy często palili odpadami, też tymi bio, co jest zakazane. Czas przeszły jest użyty celowo - po kilku latach kontroli takie przypadki są coraz rzadsze.

Co zaskakujące na liście są recydywiści. - Kilka dni temu w sąsiedztwie naszej siedziby, interweniowała straż pożarna, bo palenie odpadami bywa, że prowadzi do pożarów, pozostałości odpadów osadzają się w instalacji i kominach. Sąsiedzi jak się okazało, palili w piecu szmatami — opowiada. - Od razu zaprosiliśmy ich do nas i wręczyliśmy maksymalny mandat. Kilka dni temu sytuacja się powtórzyła! Jeśli nie wyciągną z tego nauczki, to sprawę skierujemy do sądu.

Na liście recydywistów jest też mieszkaniec Rokosowa, który przez cały rok zbiera płyty meblowe i inne odpady po to, by nimi palić. - Znamy go dobrze i każemy w ramach naszych możliwości - mówi Piotr Simiński.