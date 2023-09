Drugi etap poszerzania plaż w Mielnie. Będą jeszcze szersze niż były w wakacje

Roboty w terenie właśnie się rozpoczęły. Do dołożenia - bo przed wakacjami nasypano na mieleńskich plażach już blisko 300 tysięcy metrów sześciennych piachu - jest jeszcze około 175 tysięcy metrów sześciennych tego piasku. Prace wykonuje konsorcjum firm PRCiP z Gdańska jako lider tego konsorcjum oraz Hegemann GmbH i Rohde Nielsen A/S.

- Sztuczne zasilanie plaży to jedna z metod ochrony brzegu morskiego - wyjaśnia nam Ewa Wieczorek, rzecznik Urzędu Morskiego w Szczecinie. To właśnie UM zlecił wykonanie prac.

- Metoda ta polega na przetransportowaniu pobieranego z dna morskiego piasku i rozprowadzeniu go na wybranym odcinku brzegu w celu podniesienia poziomu i poszerzenia plaży. Materiał piaszczysty z dna morskiego, który jest odkładany na plażę, jest wcześniej badany pod kątem odpowiedniej granulacji i czystości. Pobierany jest z dna w odległości kilku, do kilkunastu kilometrów od brzegu przez pogłębiarkę ssącą, a następnie „wyrzucany” na plażę poprzez system rurociągów, połączonych z pogłębiarką. Później piasek jest równomiernie rozprowadzany po zasilanym odcinku plaży za pomocą spycharek - wyjaśniła pani rzecznik.

Prace potrwają do połowy października, ich koszt to około 10 milionów złotych. Łączny koszt obu etapów sztucznego zasilania to około 21 milionów złotych.