Drugie podejście do wyboru dyrektora koszalińskiego "gruźlika". Czy połączą szpitale?

Do konkursu na dyrektora SZGICHP przystąpił tylko jeden kandydat, więc konkurs trzeba było odwołać. Tomasz Sobieraj wicemarszałek zachodniopomorski, zdradził, że została już powołana druga komisja i kandydaci będą mogli się zgłaszać. Co jeśli znów chętnych zabraknie? - Wtedy zgodnie z przepisami możemy powołać dyrektora bez konkursu - wyjaśnia.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc swojego dyrektora stracił wiosną tego roku (mniej więcej w tym samym czasie gdy Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego, obwieścił, że przechodzi na emeryturę). Robert Szank, który SZGiCHP kierował postanowił złożyć rezygnację, która została przyjęta. Szpital Wojewódzki ma już nowego dyrektora, który by zdobyć tą posadę, pokonać musiał czterech kandydatów (został nim Piotr Sołtysiński).

Wśród pracowników Zespołu krąży też inny możliwy finał tej historii — przyłączenie „gruźlika” do Szpitala Wojewódzkiego. Jeden z pracowników (prosi o niepodawanie nazwiska) mówi: - Nasz szpital jest dobrze funkcjonującym szpitalem. Mamy dobrą opinię w regionie. Panuje u nas dobra atmosfera pracy. Bardzo mnie martwi, podobnie jak wielu moich kolegów, że moglibyśmy stać się częścią Szpitala Wojewódzkiego, przez co stalibyśmy się tylko jednym z oddziałów. Do tego, cóż, wokół tego szpitala w ciągu ostatnich lat nagromadziło się dużo złej energii, która mogłaby i nasz szpital „skazić”.