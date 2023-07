Dwa dni z hippisami, czyli w sierpniu do Mielna na Hippiezę

To właśnie w 1968 roku, a więc już 55 lat temu, do Mielna przyjechali z całego kraju hippisi na ich pierwszy, jeszcze dość nieformalny zlot, z którego pozostały jednak wspaniałe zdjęcia. Widać na nich m. in. Olgę Jackowską, czyli Korę z założnego wiele lat później zespołu Maanam, a także znanego dziś polityka, Ryszarda Terleckiego, wtedy partnera Kory.

Wróćmy jednak do teraźniejszości. Tegoroczna Hippieza w Mielnie ma być znowu imprezą kameralną, tak jak to było podczas pierwszej edycji. Wszystko odbywać się będzie na mieleńskiej Przystani Kultury przy ul. Bolesława Chrobrego 38.

Pierwszego dnia zagrają na scenie koszalińskie zespoły Elice, Anher oraz solowy projekt Piotra Kołodyńskiego Oysterboy, a drugiego dnia zobaczymy i usłyszymy Anię Rusowicz, Małgorzatę Ostrowską oraz zespół Sorry Boys.

Bilety na Hippiezę są już dostępne, kosztują 90 złotych normalny i 45 zł ulgowy za dwa dni imprezy.