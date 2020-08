Dwa wypadki na drodze S6 koło Koszalina [ZDJĘCIA]

Do pierwszego zdarzenia doszło około godz. 16. Na drodze S6 między Koszalinem a Kołobrzegiem, koło miejscowości Borkowice doszło do zderzenia dwóch aut osobowych - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Do drugiego doszło około godz. 18:15. Jadący z kierunku Kołobrzegu do Koszalina samochód osobowy dachował koło miejscowości Bielice. - Samochód znajduje się poza jezdnią, trwa usuwanie skutków kolizji na pasie prawym - podała GDDKiA w komunikacie.

Aktualizacja, g. 21:39: Do kolejnego zdarzenia doszło na drodze S6 na trasie Goleniów - Kołobrzeg. Koło miejscowości Wyszogóra kierowca pojazdu osobowego marki BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg i wjechał do rowu. Na miejscu policja oraz patrol GDDKiA.

Jesteś świadkiem wypadku? Daj nam znać! Poinformujemy innych o utrudnieniach. Czekamy na informacje, zdjęcia i wideo!