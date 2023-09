Dyniowe Garden Party w Dobrzycy. Moc atrakcji, tysiące ludzi, piękna pogoda [ZDJĘCIA]

6. edycja Dyniowego Garden Party cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do Dobrzycy zjechały całe rodziny, które na nudę narzekać nie mogły. Przez cały dzień było intensywnie, atrakcji nie brakowało.

Chętni mogli wziąć na przykład udział w Dyniowej gonitwie - sztafecie z przeszkodami, przy czym biada tym, którzy wylosowali najcięższe, kilkukilogramowe egzemplarze. Do tego stoiska wystawiennicze pełne lokalnych produktów, konkursy (Co wiesz o dyni, drążenie dyni, największe dynie), animacje dla dzieci, gry i zabawy, czy zwiedzanie ekologicznych warzywniaków. A wszystko to w jesiennej - także halloweenowej - aranżacji.

Przypomnijmy, że Ogrody Hortulus w Dobrzycy znalazły się na liście laureatów wakacyjnego plebiscytu magazynu National Geographic Traveler „Cuda Polski”. Na tę jedną z ciekawszych atrakcji (i największych, bowiem całość ma powierzchnią 88 hektarów) w naszym województwie głosowali internauci. Docenili ogromne zróżnicowanie ogrodów, największy w świecie labirynt grabowy o powierzchni 1 ha, 20-metrową wieżę widokową, czy szereg imprez tematycznych, jak choćby niedawne Dyniowe Garden Party.