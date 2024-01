Dzień Babci 2024. Śmieszne życzenia i rymowanki na Dzień Babci. Zobacz najlepsze życzenia, wierszyki i sms-y dla babci 20.01.2024

Dzień Babci 2024 już zaraz! Wszystkie babcie z pewnością czekają na piękne i ciekawe życzenia od swoich wnuków. Zobacz jak wywołać uśmiech na twarzy każdej babci. Najczęściej życzymy zdrowia, szczęścia i radości. Sprawdź, jakie są najlepsze śmieszne życzenia na Dzień Babci.

Pomysł utworzenia święta Dnia Babci w Polsce pojawił się już w 1964 roku. Od tego czasu Dzień Babci obchodzimy co roku 21 stycznia. Jakie życzenia najlepiej złożyć na Dzień Babci? Zobaczcie nasze propozycje życzeń na Dzień Babci. Nieważna jest forma, każda babcia na pewno będzie zadowolona z pięknych życzeń od swoich wnucząt. Wszystkim Babciom składamy najserdeczniejsze życzenia!

Zaskoczcie swoje babcie oryginalnymi życzeniami. Znajdziecie śmieszne i ciekawe wiesze, gify i sms.

Niech złota rybka, choć jeszcze mała, Będzie życzenia babci spełniała. Niech pływa rybka w przejrzystej wodzie I trzy życzenia niech spełnia co dzień.

"Babcie bywają różne, lecz każda pamięta, że jednakowo zawsze kochają wnuczęta. To samo je cieszy, to samo raduje: nasz pocałunek, uśmiech i słowo... Dziękuję!"

Śmieszne życzenia na Dzień Babci

Ciekawe życzenia na Dzień Babci. Wierszyki, gify, sms-y.

Kochana Babciu! Jak można pomieścić w sobie tyle troski, ciepła i miłości. Jak można podarować innym tyle uśmiechu, dobroci i radości. Jak można zdobyć zdolność by w trudnych chwilach nieść pociechę. Jak można powiedz babciu stać się tak jak TY cudownym człowiekiem.

Gdy święto Babci nadchodzi,

to każdy się ze mną zgodzi,

że życzenia czas szykować

i laurki już rysować.

Dużo czasu wolnego, same przyjemności,

Jak najmniej kłopotów i wiele radości!

Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,

Tylko miękki fotel i coś do chrupania.

Kalendarz ma kartek wiele. Czarne na co dzień,

czerwone w niedzielę. Zrywam dzisiaj kartkę.

Znowu zwykła strona. Lepsza na dzień babci byłaby czerwona.

Albo żółta, pachnąca jak róż. Zrobię Ci kalendarz Babciu, kiedy będę duża.