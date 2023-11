Dzień Ciasteczkowy w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie. Było słodko! [ZDJĘCIA, WIDEO]

- W naszym Dniu Ciasteczkowym biorą udział nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale również mieszkańcy osiedla Wańkowicza, których zawsze serdecznie zapraszamy - przyznaje Katarzyna Pozorska i dodaje:

- Nasza akcja jest świetną okazją do integracji środowiska szkolnego z rodzicami i mieszkańcami osiedla. My jako szkoła udostępniamy miejsce do spotkania i stoły, na których można wystawić wypieki. To, że co roku impreza ma taki szczególny charakter i cieszy się takim dużym zainteresowaniem jest zasługą rodziców, którzy z zaangażowaniem poświęcają swój czas na przygotowanie ciast i stoisk, które potem także obsługują. Dlatego w imieniu dyrekcji i całego grona pedagogicznego chciałabym serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy angażują się w organizację tego wydarzenia.