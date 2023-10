Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie. Muzyka, poezja, wspomnienia [ZDJĘCIA]

Przede wszystkim wyróżniono uczniów w konkursie literackim pod nazwą Mój Nauczyciel. Ten zaś przeznaczony był dla uczniów z trzech grup wiekowych (klasy 1-3, 4-6 i 7-8), a polegał na napisaniu wierszy oraz - w przypadku zwycięzców - zaprezentowaniu swoich prac podczas uroczystego apelu. Tematyka i regulamin tworzenia wierszy był ściśle określony. W konkursie chodziło o to, by uczeń spróbował pokazać, jak widzi i ocenia pracę nauczyciela.

- Już w wakacje zaczęliśmy opracowywać program wydarzenia, a właściwe przygotowania ruszyły wraz z początkiem września - powiedziała nam nauczycielka Ewa Raczkowska. - Dzieci były zaskoczone konkursem poezji, ale ostatecznie wszyscy świetnie sobie poradzili. Dużo ładnych wierszy napisano. Chcemy, by ta impreza stała się cykliczna, zamierzamy ją kontynuować. We wszystko zaangażowało się wielu uczniów, przygotowując tańce, piosenki, czy pokaz mody. Aktywnie w organizację włączyliśmy się także my, nauczyciele. Zrobiliśmy wystawę pod nazwą Tacy byliśmy ze zdjęciami nauczycieli z czasów, gdy ci byli jeszcze dziećmi. Z wystawą związany był konkurs. Uczniowie mieli za zadanie odgadnąć, kto jest kim. Widać, że mieli z tym dużo frajdy. To też inicjatywa skracająca dystans między nauczycielem, a uczniem - podsumowała.

Na koniec wydarzenia uczniowie wspólnie z nauczycielami wzięli udział w zabawie integracyjnej.