Dziura w ulicy Mickiewicza w Koszalinie straszy już od tygodnia

- Na razie nie wiadomo co dokładnie spowodowało, że istotnie, na ulicy pojawiło się zapadlisko - mówi nam Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza. - Zapadlisko zostało zabezpieczone, ale ze względu na natłok awarii, pracownicy wodociągów pojawią się tam we wtorek - dodaje rzecznik.

Dopiero więc we wtorek będzie wiadomo dokładnie co spowodowało wyciek z magistrali wodociągowej - to jest niemal pewne - i w efekcie zapadnięcie się jezdni.

Przypomnijmy, że to już kolejna taka awaria w tym miejscu. Niemal wszystkie zapadliska pojawiały się właśnie w obrębie skrzyżowania.