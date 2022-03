Dziurawa ustawa? Podwyżki za gaz drenują kieszenie mieszkańców gminy Karlino

Na spotkanie do Karlińskiego Ośrodka Kultury przyszło tak wielu mieszkańców, że w sali zabrakło miejsc, by wszystkich pomieścić. Mieszkańcy przyszli z dramatycznym apelem, wręcz błaganiem o pomoc. Drastyczne podwyżki zniszczyły budżety domowe wielu rodzin, pozbawiły środków do życia samotnych seniorów.

- Podwyżki otrzymali mieszkańcy trzech spółdzielni, którzy są klientami dużej ciepłowni na gaz. Umożliwił to przepis, który jest „wyłączeniem” z ustawy ochronnej. Ostrzegaliśmy, że tak będzie – mówi Waldemar Miśko, burmistrz Karlina.

Pierwotną przyczyną problemów są oczywiście rynkowe ceny gazu - kilka razy wyższe niż przed rokiem. Tarczą ochronną miały być nowe przepisy, na mocy których lokatorzy mieszkań ogrzewanych gazem mieli płacić cenę taryfową za błękitne paliwo. Sejm nie zgodził się jednak na poprawki Senatu w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców końcowych gazu. Dokładnie - na objęcie taryfami gospodarstw domowych, do których ciepło jest produkowane w kotłowniach gazowych należących do firm zewnętrznych.