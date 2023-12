Ekologiczne projekty dla gmin z regionu koszalińskiego: przystanek w kwiatach i hybrydowe oświetlenie

Projekt "ekoprzystanek" pozwala gminom na uzyskanie dotacji w wysokości do 200 tysięcy złotych oraz preferencyjnego kredytu na opracowanie i wybudowanie ekoprzystanku, czyli nowoczesnego, koniecznie ekologicznego, kwietnego przystanku autobusowego. - To projekt chroniący klimat, ale też edukujący społeczeństwo, że musimy dbać o naszą planetę. Samorządy otrzymają od nas pełne wsparcie, a ich projekty muszą spełnić ramowe wytyczne: przystanek ma być estetyczny, zagospodarowany roślinami, z retencją wody - wymienia Marek Subocz, prezes WFOŚiGW w Szczecinie.

Wnioski o dotację gminy mogą składać już od wtorku, a mają na to czas do 12 stycznia. Podobnie z drugim projektem, który we wtorek został ogłoszony przez prezesa Subocza. To ekooświetlenie: samorządy z regionu mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu nowych, ekologicznych lamp ulicznych, także tych hybrydowych. - To lampy, które mają zasilanie słoneczne lub lampy z wiatrakiem - słyszymy. Na ten program pula pieniędzy to 3 miliony złotych.