Ekologiczny kwiecień w gminie Sianów. W tle Dzień Ziemi

Przedszkolni Przyjaciele Przyrody zapraszają 19 kwietnia o godz. 10 do Szkoły Podstawowej nr 1 na XV Wiosenny Festiwal Kultury Ekologicznej „Barwy przyrody” organizowany przez Przedszkole Gminne w Sianowie. Inicjatywa skierowana jest do przedszkolaków gminy Sianów oraz powiatu koszalińskiego. Festiwal to święto miłośników przyrody oraz ekologii.

22 kwietnia w Światowy Dzień Ziemi, dzieci z Przedszkola Gminnego w Sianowie, zadbają o środowisko. Przedszkolaki będą sprzątać świat i swoją postawą promować zachowania ekologiczne w środowisku lokalnym.

20 kwietnia o godz. 10, Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora oraz Klub Senior Plus w Sianowie, łączą siły w ramach ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. Organizatorzy zapraszają wszystkich na osiedle Słowackiego w Sianowie, w okolicach rzeki Polnicy przy żółtym mostku. Zapewniają worki, rękawiczki oraz odbiór odpadów.