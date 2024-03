Ekstremalny metal w Koszalinie. Zagrają Dom Zły, Serotonin Zero i Moriah Woods

Serotonin Zero gra blackened hardcor, czy bardziej punk? To nie ma znaczenia. Tutaj siła i intensywność idą w parze w bezwzględnej walce o dominację. Przygotujcie się na wyprawę do ciemnego lasu, szybką, nieoczekiwaną i niezwykle pożywną. Atmosfera w muzyce Serotonin Zero jest czasem tak gęsta, że ​​można ją przeciąć maczetą, innym razem tak przytłaczająca, że ​​z trudem łapie się oddech. Zespół promuje swój drugi album "Broken worlds" wydany wiosną zeszłego roku.

Moriah Woods jest urodzoną i wychowaną w Colorado (USA), a obecnie mieszkającą w Polsce wokalistką, multi-instrumentalistką, autorką tekstów i muzyki tworzącą w stylistyce dark-folk/rock. Dorastając, będąc otoczona przez muzyków o różnych drogach życiowych, Moriah została zainspirowana twórczością takich artystów jak Johnny Cash, Townes Van Zandt, 16 Horsepower, Sharon Van Etten, czy Chelsea Wolfe.

Muzyka Moriah zawiera się w szerokim spektrum folku oraz country oraz dobrze wyczuwalną i przejmującą głębią. Moriah przeprowadziła się do Polski wiosną 2014 roku i zaczęła koncertować solo jak i również z zespołem The Feral Trees.

Od przyjazdu do Polski wydała trzy albumy studyjne: The Road to Some Strange Forest, Old Boy i Human.

Start imprezy w sobotę o godz. 19. Bilety w przedsprzedaży kosztują 50 złotych, w dniu koncertu - 60 złotych.