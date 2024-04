E.Link Gwardia Koszalin rozbiła Spartę Oborniki [ZDJĘCIA]

Goście, którzy do Koszalina przyjechali w wąskim, 11-osobowym składzie, otworzyli wynik spotkania 23. kolejki w 2. minucie, gdy rzut karny wykorzystał Stanisław Woźniak. Po 5. min było już 3:1 dla Gwardii. Ambitnie walcząca Sparta doprowadziła w 8. min do remisu 3:3, a później zanotowała dwa kolejne remisy - 4:4 i 5:5 (12.). Trzy kolejne bramki zdobyli koszalińscy gracze, ale goście utrzymywali kontakt do 19. min.

Przy wyniku 9:7 Gwardia rozpoczęła demolkę. Do 27. min zdobyła... 8 goli z rzędu, powiększając swoją przewagę do 10 bramek (17:7). Rywale przerwali tę serię skutecznie wykonaną siódemką, ale w końcówce zainkasowali jeszcze 4 bramki. Szczególnie we znaki dawał się im lewoskrzydłowy Maciej Fabianowicz, który biegał do kontrataków i do przerwy uzbierał 6 trafień.