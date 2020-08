EMERYTURA 2020 ile wyniesie. Minimalna emerytura: 1600 na rękę? Kiedy emerytury stażowe [29.08.2020]

54 lata. Mężczyzna musiałby pracować 40 lat, więc nabyłby prawa emerytalne mając 59 lat.

Podobny efekt końcowy byłby w przypadku ukończenia studiów. Studia są wliczane do stażu. Policzmy, kiedy osoba po studiach osiągnęłaby wiek emerytalny. Otóż studia ukończy średnio w wieku lat 24, z czego 5 lat szkoły wyższej wejdzie mu do stażu. Do odpracowania zostałoby więc kobiecie 30 lat, a mężczyźnie 35. Oznacza to, że kobieta mogłaby przejść na emeryturę w wieku 54 lat, a mężczyzna w wieku 59 lat.

Emerytura Minimalna 2020: Minimum 1600 zł na rękę



Tymczasem Lewica wyjęła w marcu asa z rękawa: wzbogaciła wcześniejsze projekty emerytur stażowych o ważny szczegół: minimalne świadczenie ma wynosić 1600 zł netto – żeby nie było emerytur głodowych, jak wyjaśnia szef klubu parlamentarnego Lewicy.