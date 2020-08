Emerytura w 2021 roku: Co się zmieni? waloryzacja i minimalna emerytura. Kiedy na emeryturę [30.08.2020]

Drobną pociechą dla mających najniższe świadczenia będzie utrzymanie w ich przypadku waloryzacji procentowo-kwotowej: podwyżki niskich świadczeń nie będą mniejsze niż 70 zł brutto. Taka minimalna podwyżka kwotowa będzie niezależna od procentowego wskaźnika i obejmie świadczenia do ok. 2.200 zł brutto. Pozostali dostaną podwyżki standardowo, czyli według kilkuprocentowego wskaźnika.

Emerytury 2021: marzec – waloryzacja i podwyżka świadczeń minimalnych, maj – trzynastki, listopad – czternastki.

Trzynasta emerytura 2021 – maj

W roku 2020 większość trzynastek wypłacono już w kwietniu (w 2019 w maju) – zapewne aby zdążyć przed planowanymi wtedy na maj wyborami prezydenckimi, czyli w nadziei na głosy emerytów i rencistów dla kandydata Dudy. Można się spodziewać, że w roku 2021 wypłata nastąpi najwcześniej w maju.

Ile wyniesie trzynasta emerytura 2021? Będzie miała wysokość minimalnej, czyli w granicach 1.300 zł brutto, o 100 zł więcej niż rok wcześniej.

Czternasta emerytura 2021: listopad

Czternastka będzie się różnić od trzynastki jednorazowością i wysokością.

Zostanie wypłacona tylko raz i tylko w 2021 roku. Na wypłatę zaczekamy do listopada i grudnia 2021.

Co do zasady czternastka, tak jak trzynastka, będzie równa emeryturze minimalnej, czyli w 2021 r. szacunkowo 1.300 brutto. Jednak w tej pełnej wysokości przysługiwać ma tylko osobom ze świadczeniem do 120 proc. średniej emerytury w Polsce. Kwotowo według szacunków ZUS-u będzie to do 2.900 zł brutto miesięcznie w 2021 roku (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń!).

Emerytury 2021: nowa minimalna, waloryzacja, trzynasta i czternasta – spodziewane kwoty.



Po przekroczeniu tego progu będzie zasada złotówka za złotówkę: jednorazowa czternastka (ok. 1.300 zł brutto) zostanie pomniejszona o tyle, o ile miesięczne świadczenie osoby przewyższa spodziewane 2.900 zł brutto. Oznacza to, że świadczeniobiorcy pobierający powyżej 4.200 zł brutto w ogóle nie dostaną czternastki.