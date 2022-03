Emerytury 2022 w Nowym Ładzie: zerowy PIT dla seniorów. Sprawdź ile wyniesie emerytura brutto i netto po wprowadzeniu PIT-0 24.03.2022

235 głosami za, 217 przeciw przy 2 wstrzymujących się Sejm uchwalił zmiany w podatkach zwane Nowym Polskim Ładem. Teraz ustawami zajmie się Senat, w którym PiS nie ma większości. Senatorowie zapowiadają, że ich praca nad pakietem wymagać będzie czasu, bo liczy 700 stron, a niektóre rozwiązania są zawiłe. Tymczasem aby całość zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2022 roku, musi być ostatecznie przyjęta do końca listopada.

Najbardziej spektakularnym elementem zmian jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 2.500 zł miesięcznie (30.000 zł rocznie), znane jako PIT 0 dla seniora. Tak naprawdę dotyczyć to będzie nie tylko emerytów, lecz także pracowników, ale nikt nie zarabia na całym etacie poniżej 2.500 (minimalna płaca to 2.800 zł, od 2022 r. ma być 3.010 zł), więc nikt z pracujących nie zostanie całkiem zwolniony od podatku. Niemniej, zarówno pracownicy, jak i lepiej uposażeni emeryci i tak będą płacić mniejszy podatek, bo tylko od nadwyżki ponad 2.500.