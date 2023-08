Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia!

Gwarantowana podwyżka emerytury wyniosła w tym roku 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. W projekcie ustawy zapisano, iż na taką podwyżkę mogą liczyć między innymi osoby, które otrzymują emeryturę minimalną. W 2022 roku było to 1338,44 zł brutto, a od marca 2023 takie świadczenie wzrosło do 1588,44 zł brutto.

Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku?

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 450 miliardów złotych.

W związku z waloryzacją osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł ZUS dopisał prawie 65 tys. zł. Natomiast, jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to po waloryzacji stan konta zwiększył się o ponad 122 tys. zł. (pap)

Jaka jest minimalna emerytura w 2023 roku?

Minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto. Dzięki waloryzacji w marcu 2023 roku do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Dodatkowo minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca 2023 wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.