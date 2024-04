Emerytury w maju 2024. Będzie druga waloryzacja? Najnowsze wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 27.04.2024

Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosi 1780,96 zł, wzrosła o 192,52 zł. Wprowadzenie waloryzacji dla emerytów to ustawowy obowiązek. Waloryzacja emerytur to mechanizm dostosowujący wysokość świadczeń emerytalnych do bieżących warunków ekonomicznych, przede wszystkim do poziomu inflacji. Przez waloryzację, od 1 marca 2024 roku, emerytury wzrosły o 12,12%.