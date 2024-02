Euroboisko na obiektach Gwardii w Koszalinie jeszcze w tym roku? Pierwsze prace mają ruszyć w kwietniu

Projekt boiska i cała dokumentacja z pozwoleniem na budowę były gotowe od dawna, znana była też jego lokalizacja: dawne, żużlowe boisko w kompleksie Gwardii Koszalin - tuż przy płycie stadionu głównego. Powstanie pełnowymiarowe, całoroczne boisko, które będzie oświetlone, a ma sąsiadować z nowym parkingiem. Wybudowane zostaną też nowoczesna trybuna dla 400 osób oraz nowe szatnie dla zawodników i sędziów. Wszystko ma kosztować 8 mln 743 tys. 601,37 zł.

Do niedawna główną i najważniejszą przeszkodą na drodze do nowego boiska był brak pieniędzy. Zmieniło się to latem ubiegłego roku, gdy miasto dostało rządową dotację w ramach Polskiego Ładu w wysokości 98 procent wartości inwestycji. Koszaliński ratusz informował wtedy, że pieniądze wpłyną na miejskie konto w ciągu kilku tygodni, a pierwsze prace - po wyłonieniu w przetargu głównego wykonawcy - miały rozpocząć się na początku 2024 roku i w tym samym roku zakończyć.