Filharmonia Koszalińska rozpoczyna 65. sezon artystyczny

Jubileuszowy, 65. sezon artystyczny Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki, rozpoczyna się w wyjątkowej sytuacji sanitarnej. – Nasze plany muszą pozostać nie tylko elastyczne, ale będą też krótkoterminowe – wskazał Robert Wasilewski, dyrektor Filharmonii Koszalińskiej. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na osiem koncertów symfonicznych, które grane będą do grudnia – po dwa w miesiącu. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami na widowni będzie mogło zasiąść 257 osób. Co drugie miejsce pozostanie wolne. By każdy chętny zdążył kupić bilet, wydłużyliśmy czas pracy kasy biletowej – do najbliższego piątku czynna będzie w godzinach od 11 do 17 – poinformował dyrektor. Bilety sprzedawane są na każdy z koncertów osobno, ale za to w cenie abonamentowej – 22 (ulgowe) i 26 złotych.

Jakie zmiany organizacyjne zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa? – Koncerty grane będą bez przerw. Szatnia będzie zamknięta – okrycia będzie można położyć na wolnym miejscu. Słuchaczy poprosimy o wypełnienie krótkich oświadczeń, które w razie potrzeby ułatwią z nimi kontakt. Przed koncertem poprosimy o zdezynfekowanie rąk. W gmachu obowiązkowo nosimy maseczki ochronne – odpowiedział Robert Wasilewski.