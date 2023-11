Filharmonia Koszalińska zaprasza na koncert symfoniczny. Wystąpi Wojciech Sokołowski

Edukację muzyczną kontynuował na studiach doktoranckich na macierzystej uczelni, a następnie doskonalił umiejętności w klasie wirtuozowskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie pod kierunkiem Andreasa Sundéna i Emila Jonasona, u którego studiował również w Mälardalen University w Västerås. Trudno się dziwić, że do dziś specjalizuje się w wykonawstwie muzyki kompozytorów skandynawskich.

Wojciech Sokołowski był stypendystą programu „Młoda Polska 2020”, Martin Frost Foundation (Szwecja), Fundacji AAA (Szwecja), Królewskiej Akademii Muzycznej (Szwecja), Harpa International Music Academy (Islandia) oraz wielokrotnie Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Jest laureatem kilkunastu konkursów, przeglądów i festiwali muzycznych w kategoriach solowych i kameralnych, w tym pierwszych miejsc w Bośni i Hercegowinie, Szwecji, Grecji i Hiszpanii. Jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy występował w m. in. Musikverein w Wiedniu, Berwaldhallen w Sztokholmie, Harpa International Concert Hall and Coference Center w Rejkiaviku, Konserthuset w Sztokohlmie, Shanghai Grand Theatre, Stadtcasino w Bazylei. Nagrywał wraz Martinem Fröstem dla największego producenta instrumentów dętych Buffet Crampon a Paris. Jest założycielem kwartetu klarnetowego „Mazel Tov” z którym czynnie występuje od 2012 roku. Jako pedagog jest zapraszany do prowadzenia kursów i lekcji mistrzowskich.