Finał nie dla Młynów Stoisław Koszalin. Zagłębie Lubin z Pucharem Polski

Drużyny zaczęły w szybkim tempie, spragnione gry o stawkę po wielu miesiącach przerwy. Jako pierwsza do siatki trafiła Lesia Smoling, ale sekundy później odpowiedziała Adrianna Górna. To miała być zapowiedź zaciętej, wyrównanej gry, jak to często bywa w spotkaniach takiej rangi.

Z czasem - około 6-8 minuty - nieznaczną przewagę osiągnęły Miedziowe, przy czym w większym stopniu była to wina nieskuteczności koszalinianek przy stuprocentowych wydawałoby się sytuacjach (trafienie w poprzeczkę przy rzucie karnym, słupek przy jednej z akcji). Za zdobywanie bramek odpowiedzialne były głównie Natalia Wołownik i Lesia Smoling, by w 14. minucie, za sprawą Julii Andrijczuk, doprowadzić wreszcie do wyrównania.

Tym jednak elementem gry Młynów, który szczególnie imponował, była twarda gra w obronie. Głownie dzięki walecznej pracy w defensywie faworyzowane Zagłębie nie potrafiło wypracować przewagi i wynik cały czas był stykowy. Ale około 20 minuty szybkie kontry Zagłębia sprawiły, że obrona nie zdołała się ustawić, co Młyny opłaciły stratą dwóch bramek. Końcówka pierwszej odsłony to już wyraźniejsza dominacja lubinianek, które bezlitośnie wykorzystały błędy w ataku koszalińskich szczypiornistek.