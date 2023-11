Forum Koszalin obchodzi właśnie 15. urodziny [ZDJĘCIA]

W ramach urodzin przygotowanych więc zostało sporo atrakcji. Można m. in. obejrzeć serię fotografii zatytułowaną „Koszalin wczoraj i dziś”, która nie tylko pokazuje proces budowy centrum handlowego, ale i to jak rozwijało się miasto na przestrzeni lat. Wystawa została przygotowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Koszalinie, patronem honorowym jest prezydent Koszalina. Ekspozycja potrwa do 5 grudnia.

15-lecie Forum Koszalin to również atrakcje, takie jak urodzinowy tort dla gości, konkursy dla wszystkich z nagrodami, słodkie upominki dla dzieci, możliwość nakręcenia pamiątkowych filmów i zdjęć. Urodziny potrwają do zamknięcia Forum.