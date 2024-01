Frank budzi emocje, ale złotówka też zaczyna już wygrywać z bankami. Jak dochodzić swoich praw w sądzie?

No właśnie, kredyty frankowe... Na czym polegały ostatnie sukcesy frankowiczów?

Walka frankowiczów z bankami może przypominać walkę Dawida z Goliatem. Banki nie szczędzą pieniędzy na zatrudnienie całej rzeszy prawników, którzy próbują utrudnić życie kredytobiorcom. Na szczęście z pomocą przychodzi TSUE. W tym roku zapadło wiele kluczowych wyroków Trybunału, które przesądzają o zwycięstwie kredytobiorców. Nie tylko kredytobiorcy wygrywają prawie wszystkie sprawy, ale też mogą szybko zapomnieć o tym, że kiedykolwiek mieli kredyt. Raz na zawsze pożegnaliśmy się z koncepcją wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, którą banki próbowały przeforsować.

TSUE wskazał ponadto, że bankom nie należy się waloryzacja świadczenia. Oznacza to w mojej ocenie, że kredytobiorcy nie będą zobowiązani do płacenia na rzecz banków dodatkowych kwot ponad kwotę kapitału kredytu. W jednym z wyroków TSUE orzekł, że kredytobiorcy mają prawo do zabezpieczenia swoich roszczeń i zawieszenia spłaty rat na czas trwania procesu. Dodatkowo TSUE zagwarantował kredytobiorcom możliwość naliczana odsetek za opóźnienie od banku przez cały czas trwania procesu. Frankowicze nie muszą już składać oświadczeń o skutkach nieważności umowy.