Fundacja Magia opróżniła skarbonkę w centrum handlowym Forum Koszalin [WIDEO]

Adam Jaremko, wolontariusz — i inicjator stworzenia Magii — zdradza, że Fundacja od 5 lat zbiera datki w tzw. skarbonkach rotacyjnych — ma ich dwie, po jednej w każdym centrum handlowym.

Jak nam zdradza Adam Jaremko średnio do jednej takiej skarbonki trafia od 5 do 7 tysięcy złotych. Fundacja opróżnia je 3 razy w roku: - Za pośrednictwem tych skarbonek do naszych podopiecznych trafia rocznie ponad 30 tysięcy złotych.

Skarbonki to tylko jedna z form zbiórek prowadzonych przez koszalińską fundację. Fundacja zbiera darowizny, organizuje wydarzenia charytatywne, od lat można ją też wesprzeć przekazując jej 1,5 procent podatku w rocznym rozliczeniu z fiskusem.

Fundacja przyjęła założenie, że wszystkie pieniądze i inne środki podarowane jej przez darczyńców przeznacza w całości na pomoc dzieciom — To nas wyróżnia — komentuje Adam Jaremko.