Futsal w regionie. Reprezentacja Polski zagra w Koszalinie oraz Kołobrzegu

Zbliżające się mecze z Arabią Saudyjską są elementem przygotowań do barażów o awans na mistrzostwa świata. - Jeśli chcemy dobrze się przygotować do tych spotkań, a później do gry w mistrzostwach świata, to musimy mierzyć się także z egzotycznymi, z naszej perspektywy, rywalami - powiedział Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. - Zapraszam wszystkich do kibicowania, atmosfera będzie świetna - zapewnił prezydent.

Biało-czerwoni planują rozegrać dwa spotkania towarzyskie z Arabią Saudyjską. Pierwsze odbędzie się w piątek 2 lutego o godz. 18.00 w hali przy ul. Śniadeckich w Koszalinie, a drugie - rewanżowe - w kołobrzeskiej hali Milenium przy ul. Łopuskiego (niedziela 4 lutego godz. 16.00). Reprezentacja Polski w futsalu lubi grać w naszym regionie. Ostatnio, we wrześniu 2023 roku, w meczu fazy grupowej eliminacji do MŚ podopieczni selekcjonera Błażeja Korczyńskiego przegrali w Koszalinie z Serbią 1:2.

- W wyniku losowania Polacy trafili w barażach na Chorwację - powiedział Jarosław Burzak, wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i prezes Gwardii Koszalin. - Starcia z ekipą z Bałkanów odbędą się kwietniu. Pierwszy mecz w Polsce 8 kwietnia, a rewanż w Chorwacji - 17 kwietnia. Trwają starania o to, by baraż zorganizowano w Koszalinie. Sztab i zawodnicy lubią tu grać i trenować, ale chętne do organizacji są też inne miasta. Zobaczymy, ale szanse mamy spore. Na razie wszyscy koncentrują się na towarzyskich meczach w Koszalinie i Kołobrzegu - dodał.

Bilety na spotkanie z Arabią w Koszalinie można kupić w serwisie abilet.pl, a na mecz w Kołobrzegu za pośrednictwem strony bilety.kotwica50.kolobrzeg.pl. Do tej pory, po raptem dwóch dniach od uruchomienia sprzedaży, w Koszalinie rozeszło się ponad 1000 wejściówek, z prawie 3000 udostępnionych do sprzedaży. - W dniu meczu czynne mają być także kasy w hali, ale wątpię, by do tego czasu bilety były dostępne. Ich cenę ustaliliśmy na 10 złotych, bo chcemy, by jak najwięcej osób miało szansę zobaczenia na żywo tego wydarzenia - podsumował Jarosław Burzak.