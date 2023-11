Futurystyczna stacja paliw już działa w Koszalinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Koszalinie stacja mieści się przy ul. Władysława IV, tuż obok, a właściwie na terenie stacji paliw MZK. Spółka miejska MZK wydzierżawia jednak tyko ten teren. Sam obiekt należy do państwowego PGNiG.

Potężna cysterna, czy raczej bańka, postawiona pionowo, ma około 6 m wysokości. Wokół jest rozbudowana instalacja i dystrybutor gazu.

To dystrybutor sprężonego gazu ziemnego, który nazywany jest paliwem przyszłości – słyszymy w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie.

- Wyróżnia go uniwersalność. Można go stosować zarówno w silnikach z zapłonem iskrowym, jak i samoczynnym.

Obie nowe stacje – słyszymy dalej - umożliwiają jednak także, obok gazu sprężonego, tankowanie gazu skroplonego (LNG). Ponadto są przystosowane do tankowania bio-LNG i bio-CNG, co w przyszłości pozwoli na zagospodarowanie biometanu. To pierwsze tego typu innowacyjne stacje w Polsce. Spółka PGNiG planuje uruchomić jeszcze kolejne cztery takie stacje, będzie wtedy obsługiwała łącznie 40 stacji tankowania paliw gazowych w Polsce.