Gabinet jak malowany. Praktyczna nauka zawodu uczniów koszalińskiej Budowlanki

Remont gabinetu rozpoczął się jeszcze w poprzednim roku szkolnym, a prace zostały zakończone na początku stycznia. W najbliższych planach jest także remont gabinetu psychologa specjalnego.

- Często praktykujemy tę formę nauczania poprzez praktykę, a przy okazji to, co zrobią uczniowie, służy samej szkole - powiedziała nam Ewa Kroll, dyrektorka Budowlanki.

- Gdy mamy materiały, pieniądze i potrzebę, by jakieś prace na terenie placówki wykonać, to je robimy. Prace wykończeniowe, malarskie, sucha zabudowa czy kładzenie posadzek to zadania, które są w naszym programie nauczania i realizujemy je w ramach zajęć praktycznych, lekcyjnych - dodała.