Gdzie po pomoc lekarską w Koszalinie i regionie w dniu Wszystkich Świętych?

Przypominamy też, że w takich przypadkach nie obowiązuje rejonizacja! W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Do kogo można się zwrócić po pomoc ? Kto zajmuje się nocną i świąteczną opieką zdrowotną w regionie koszalińskim? Poniżej publikujemy wykaz wszystkich placówek realizujących świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu koszalińskiego, białogardzkiego, szczecineckiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, drawskiego, sławieńskiego i wałeckiego.

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Co to oznacza w praktyce? Gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. W innych przypadkach (np. wypisanie stale przyjmowanych leków)

lekarz może odesłać pacjenta do jego lekarza rodzinnego.

Całodobowa pomoc doraźna w Koszalinie i regionie. Gdzie udać się do lekarza w niedziele i święta oraz w nocy?

Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., ul. Szpitalna 10, tel. 95-306-70-30, 693-094-560

Białogard,Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., ul. Chopina 29, tel. 94-312-02-88, 512-644-091

Chojna, Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Dworcowa 1, tel. 571-677-229, 571-677-228

Choszczno, SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, ul. Niedziałkowskiego 4A, tel. 95-765-87-26, 539-321-281 (lekarz) 539-362-478 (pielęgniarka)

Darłowo, punkt medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32, tel. 94-314-47-33, 505-725-624, 609-572-999,

Drawsko Pomorskie, Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, ul. B. Chrobrego 4, tel. 94-363-03-43, 515-732-997, 500-390-517,

Dębno, Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., ul. Kościuszki 58 (budynek A, I piętro), tel. 95-760-20-63 wew. 207; 239,

Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2, tel. 91 466 43 69, 91 466 43 68

Gryfice, SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Niechorska 27, tel. 91-384-47-14, 91-384-20-61 wew. 423

Gryfino, Szpital Powiatowy w Gryfinie, ul. Niepodległości 39, tel. 519-096-702 (lekarz), 519-096-703 (pielęgniarka)

Kamień Pomorski, Szpital w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o., ul. Szpitalna 10, tel. 91-326-26-90, 91-326-26-91, 91-326-26-92

Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, tel. 94-353-03-56, 94-353-02-72

Koszalin, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, pełen zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, dla dorosłych i dzieci, zgłaszanie domowych wizyt pielęgniarskich, tel. 94-348-85-36, 94-348-85-37; dla dorosłych tel. 94 348 84 90, 690 408 766 (lekarz); 94 348 89 82 (rejestracja)

Łobez, Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o., Sikorskiego 6, tel. 91 852 42 91

Myślibórz, punkt medyczny, ul. Armii Polskiej 14, tel. 724-950-112; 724-970-112

Nowogard, SP Szpital Rejonowy, ul. Wojska Polskiego 7, tel. 91-397-84-30, 91-573-05-29, 609-361-999, 665-283-938,

Police, Mediklinika Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 6 lokal nr 7, tel. 500-204-590

Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital Połczyn-Zdrój Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, tel. 94-366-18-29

Pyrzyce, Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, tel. 91-570-25-73 wew. 242 (gabinet), 519-144-998 (lekarz), 519-144-997 (pielęgniarka)

Sławno, Szpital Powiatowy w Sławnie, ul. I Pułku Ułanów 9, tel. 59-810-63-50, 512-617-031, 505-725-836,

Stargard, SP Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, tel. 91-578-92-96,

Szczecin, SPS ZOZ Szpital „ZDROJE”, ul. Mączna 4, tel. 91-880-63-89

Szczecin, SP Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, tel. 91 813 93 79, 91-813-93-74, 91-813-93-75

Szczecin, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 33, tel. 91-434-91-00,

Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, tel. 91 81 50 100, 91 81 50 101. Punkt czynny od 01.07.2023

Szczecinek, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 7 (parter), tel. 94-37-26-891

Świdwin, punkt medyczny, ul. Drawska 38, tel. 94 348 49 44, 511 508 594

Świnoujście, Szpital Miejski im. Jana Garduły Sp. z o.o., ul. Mieszka I 7, tel. 91 32 67 411 (lekarz), 91 32 67 403 (pielęgniarka)

Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, tel. 26-147-24-18, 26-147-28-18, 669-004-090, 669-006-105

Pracę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wspomaga Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc na infolinię pacjent otrzyma w ramach teleporady niezbędną pomoc medyczną. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200.