Gdzie szukać medycznej pomocy w Koszalinie i regionie w długi majowy weekend?

Przypominamy, że Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, czyli tzw. pomoc doraźna, to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy do godziny 8 następnego dnia roboczego.

Nie obowiązuje rejonizacja - w razie nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia należy się skontaktować z najbliższym punktem dyżurnym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i są udzielane bez skierowania.

W przypadku długiego weekendu w dni pracujące, czyli czwartek 2 maja, do godziny 18 o pomoc należy zwracać się do swojego lekarza rodzinnego.

W Koszalinie pomoc doraźna funkcjonuje w ramach największego szpitala w regionie, czyli Wojewódzkiego Szpitala przy ulicy Chałubińskiego. Od kilku tygodni zmieniło się jednak miejsce udzielania pomocy — teraz w przypadku dorosłych pacjentów to Izba Przyjęć przy ul. Chałubińskiego 7 (to samo wejście, od strony ulicy). Z kolei bez zmian pozostało miejsce realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia; w tych sprawach nadal należy zgłaszać się w Pawilonie Dziecięcym. Pamiętajmy, że Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy do godziny 8 następnego dnia roboczego. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i są udzielane bez skierowania.

Kontakt telefoniczny dla dorosłych: rejestracja 94 34 88 982, lekarz 94 34 88 184, lekarz tel. kom. 690 408 766, pielęgniarki 94 34 88 359. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla Dzieci: tel. 94 34 88 536 i 537; 519 010 067.