Giełda Ogrodnicza na terenach przy Gwardii Koszalin na koniec wakacji

Wydarzenie odbędzie się na terenach przyległych do hali Gwardii przy ul. Fałata w Koszalinie w sobotę w godzinach 8.00-17.00 i w niedzielę w godz. 8.00-15.00.

Atrakcji dla całej rodziny nie zabraknie. Wystawcy na stoiskach zaprezentują między innymi kwiaty, krzewy i rośliny cebulowe, czy materiał szkółkarski owocowy i ozdobny. Do tego architektura ogrodowa, narzędzia i sprzęt do produkcji ogrodniczej, a także rośliny i rybki do oczek wodnych.