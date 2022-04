Giełda tematów maturalnych. Klasyka zawsze w modzie

"Dziady"? "Lalka"? A może "Wesele"? Kiedyś zastanawianie się nad tym, jaka lektura znajdzie się na maturze, spędzało sen z powiek wielu uczniom. Dziś sprawa nie jest tak oczywista, a tzw. giełda tematów zeszła na dalszy plan.

Jak mówi nam Rafał Janus, dyrektor I LO im. St. Dubois w Koszalinie, giełda tematów maturalnych praktycznie zniknęła wraz z reformą i wejściem w życie nowej matury. A ta polega głównie na analizie dołączonego do arkusza materiału. - Owszem, sprawę ułatwia znajomość całego utworu, a także oczytanie, umiejętność odnoszenia się do innych tekstów kultury. Po raz kolejny obowiązywać będzie podstawa egzaminacyjna, a nie programowa. Nie będzie egzaminów ustnych z języka polskiego (nie licząc wyjątków, np. dotyczących studiowania za granicą). Lista lektur obowiązkowych nie jest długa. Można spodziewać się "Wesela", "Lalki", czy "Dziadów", ale znów - nie zaszkodzi przywołać w tzw. rozprawce, w wypowiedzi argumentacyjnej, szerszego kontekstu. Staramy się uczulać naszych uczniów na to, by budowane odpowiedzi były logiczne i odnosiły się do przywołanego w arkuszu fragmentu - dodał dyrektor popularnego Dibulca.