GIF ostrzega. Leki wycofane z obrotu. Mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Przed czym ostrzega GIF? Zakazane reklamy leków 4.11.2020

Automatycznie też w systemach komputerowych aptek wycofany specyfik jest blokowany przez specjalny program w ramach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, co uniemożliwia sprzedaż.

Od decyzji GIF nie ma odwołania. Strona może tylko wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy, co jednak nie wstrzymuje natychmiastowego wykonania decyzji.

GIF: Reklama nie może wykorzystywać

Główny Inspektorat Farmaceutyczny pilnuje również, by dane prezentowane w reklamie leku były zgodne z charakterystyką produktu i dokumentacją zatwierdzoną podczas dopuszczenia go do obrotu.

Reklama leków nie może: