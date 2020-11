GIF ostrzega. Te leki zostały wycofane z obrotu. UWAGA! Mogą być niebezpieczne dla zdrowia 4.11.2020 AKTUALNE OSTRZEŻENIA GIF

Ostrzeżenia GIS. Wycofana żywność ze sklepów. W tych produktach znaleziono m.in. bakterie, pleśń a nawet szkło [4.11.2020]

Żywność, którą na co dzień kupujemy w sklepach, jest poważnym zagrożeniem. Szkodzi zdrowiu i dlatego musi być wycofana ze sprzedaży. Została gruntownie przebadana w laboratoriach Głównego Inspektoratu Sanitarengo i okazało się, że wnioski są zatrważające. Wiele partii produktów jest szkodliwych dla zdrowia i w ogóle nie powinny trafić do sklepów. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.