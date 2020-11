GIF: Zakazane reklamy leków. Mogły wprowadzać w błąd. Tych reklam nie zobaczysz już w TV i Internecie 4.11.2020 OPRAC.: Michał Borkowski

Gdy reklama jest nadużyciem – 10 ciekawych przypadków zakazu reklamy leku. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych sprawuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF). Pilnuje, by dane prezentowane w reklamie były zgodne z charakterystyką produktu i dokumentacją zatwierdzoną podczas dopuszczenia go do obrotu.