Gigantyczny wiatrak górujący nad Szczecinkiem już złożony w całości [ZDJĘCIA]

To był najbardziej widowiskowy, ale i niebezpieczny moment budowy siłowni wiatrowej w szczecineckiej dzielnicy Czarnobór. Na wysokość 137 metrów – do zamontowanej już gondoli z turbiną – powędrował rotor z trzema łopatami o długości 92 metrów napędzającymi turbinę. Tu wszystko musiało zagrać – zero wiatru, pełna precyzja i dokładność co do milimetra, aby ważący blisko 60 ton element wylądował na swoim miejscu.

Stało się to w nocy z czwartku na piątek (24/25 sierpnia). Operacji dokonał gigantyczny – jeden z większych w Polsce – dźwig o masie 800 ton i odpowiednim zasięgu. Dość powiedzieć, że jego elementy przywieziono specjalnie wybudowaną drogą pod S11 w 40 tirach.

Siłownię wiatrową, pierwszą i jedyną w granicach miasta z uwagi na sąsiedztwo radaru lotniczego w Skotnikach, w dzielnicy Czarnobór stawia szczecinecka forma Energaw. Całkowita wysokość wiatraka osiągnie więc około 180 metrów, co czyni go jednym z większych w Polsce.