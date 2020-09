GIS: Wycofane produkty z Biedronki i Lidla. Te produkty mogą być niebezpieczne. Tego nie kupuj [9.09]

Główny Inspektor Sanitarny wkracza natychmiast, a dystrybutorzy wycofują towar z obrotu. Gdy ktoś zdąży kupić coś z zagrożonej partii, może towar zwrócić bez paragonu. Gorzej, gdy to skonsumował. Co prawda sklepy mają obowiązek wywieszać informacje o wycofaniu złej partii, ale my możemy w tym czasie nie odwiedzać akurat tego marketu i nie wiedzieć, że kupiona przez nas żywość zagraża zdrowiu. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa zajrzyjmy czasem do zakładki ostrzeżenia na gis.gov.pl.

