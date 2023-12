Gotowe życzenia na Boże Narodzenie 2023! Piękne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Wesołe, wzruszające i krótkie 23.12.2023

Idą Święta, widać już gości,

wydłub z karpia wszelkie ości.

Powyjadaj z barszczu uszy,

a gdy Cię za bardzo suszy,

siądź wygodnie z zimnym browarem

i obejrzyj dziś Kevina!:]

Wesołych Świąt

By Wam wszystko pasowało,

by kłopotów było mało,

byście zawsze byli zdrowi,

by problemy były z głowy,

by się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie!

Wesołych Świąt dla moich ukochanych...