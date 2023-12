Gotowe życzenia na Nowy Rok 2024. Życzenia noworoczne dla każdego. Wierszyki sylwestrowe, kartki noworoczne do wysłania 30.12.2023

Gotowe życzenia noworoczne 2024 dla każdego

Gotowe kartki noworoczne do wysłania, które wyślesz MMS-em, Messengerem, Whatsappem oraz mailem, znajdziesz w tym miejscu:

Życzenia na Nowy Rok 2024 - tradycyjne, wesołe

Niech Nowy Rok przyniesie Ci radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią, niech dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens!

Życzenia noworoczne 2024. Gotowe wierszyki do wysłania

***

Nadeszła noc wyjątkowego balu

Niech Ci w nowym roku nie zabraknie szmalu

Niech życzenia wszystkie się szybko spełnią

I ewentualną pustkę wypełnią! Szczęśliwego Nowego Roku!

***

Kiedy Nowy Rok nadchodzi

kieliszeczek nie zaszkodzi,

kufel piwa to za mało,

litr szampana by się zdało.

Trzeba opić wszystkie troski,

by 2024 rok był boski.