Gotycki rock w CK105 w Koszalinie. Zagrają Lady Extasy i Her Own World [WIDEO]

Koszaliński zespół Lady Extasy gra połączenie nowoczesnej muzyki gotyckiej z new romantic, EDM i synthpop. Lady Extasy grała m.in. na festiwalu Castle Party 2022 w Bolkowie. Podczas koncertu trio zaprezentuje utwory zarówno ze swojej pierwszej, jak i nadchodzącej drugiej płyty.

Szczeciński Her Own World to wybuchowa mieszanka industrial rocka i electro. Live show tego kwartetu to nie tylko elektronika pomieszana z gitarowymi riffami ale także wizualny performance, który dopełnia charakterystyczna barwa wokalu Yu. Grupa ma za sobą występy m.in. na Castle Party Festival, Prague Gothic Treffen, oraz Schattenwelt Festival. Zespół ma na koncie szereg singli, oraz wydany w czerwcu 2023 nakładem darkTunes Music Group debiutancki album "Tales from Another Life".

Początek koncertu o godz. 20, wstęp kosztuje 30 złoych.