Groźny wypadek koło Barwic. Ciężarówka zderzyła się z traktorem. Jedna osoba ranna [ZDJĘCIA]

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek na drodze wojewódzkiej nr 172 między Szczecinkiem a Barwicami. W rejonie wsi Stary Grabiąż zderzyły się ciągnik i ciężarówka. Z wstępnych ustaleń wynika, że zdarzenie mogło mieć następujący przebieg - jadący z przodu kierowca traktora z pługiem skręca w prawo na pole, w tym czasie kierujący jadącej z tyłu ciężarówki chce go wyprzedzić. I zahacza o pług wywracając traktor do przydrożnego rowu. Sama ciężarówka zjeżdża do rowu po drugiej stronie drogi i uderza czołowo w drzewo.

Pojazd został poważnie uszkodzony, poszkodowany traktorzysta został zabrany do szpitala. Przez kilka godzin na DK 172 były znaczne utrudnienia w ruchu związane z wypadkiem i usuwaniem jego skutków.

