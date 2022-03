Grupa niepełnosprawnych uchodźców wyruszyła z Kołobrzegu w drogę do Niemiec. Tam będzie ich nowy dom [ZDJĘCIA]

To logistyczne wyzwanie, nad którym pieczę sprawuje niemiecki Czerwony Krzyż. W pobliże Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego Słoneczko już wczoraj zajechało blisko 30 pojazdów, w tym 16 karetek. Bo 32 osoby spośród uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy, w zdecydowanej większości dzieci, muszą podróżować w pozycji leżącej. A podróż przed nimi daleka - do pokonania aż 670 km dzielących Kołobrzeg od miasta Bielefeld, w Nadrenii - Północnej Westfalii.

Dramatyczna ucieczka chorych dzieci i ich opiekunek spod rosyjskich bomb, znajdzie więc ostatecznie szczęśliwy finał. Choć gdy wczoraj zajrzeliśmy do Słoneczka i natychmiast usłyszeliśmy z najbliższego pokoju radosne: - „Priwiet!”, jasne było, że już w Kołobrzegu cała grupa odnalazła się znakomicie i doszła do siebie, po kilkudniowej, wycieńczającej drodze, spod Kijowa nad polskie morze. Do Kołobrzegu dotarli odwodnieni, wygłodniali, apatyczni, niekontaktowi.