Grypa, przeziębienie, covid - w przychodniach w Koszalinie i regionie zrobiło się tłoczno Joanna Boroń

Eksperci mówią między innymi o wyjątkowo długim lecie, które sprawiło, że jeszcze w październiku chodziliśmy nieodpowiednio ubrani. Wielu z nas zaskoczyła też gwałtowna zmiana pogody. archiwum polskapress

Coraz więcej osób zgłasza się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z objawami grypopodobnymi. W przychodniach zrobiło się tłoczno. Lekarze alarmują: - To ostatni dzwonek, by się zaszczepić przeciwko grypie.