Grzybobranie 2020. Jak wyglądają grzyby jadalne? Jak odróżnić grzyby jadalne od trujących? 07.09.2020

Idąc na grzybobranie trzeba być bardzo ostrożnym. Jak odróżnić grzyby jadalne od trujących? Wcześniejsze przygotowanie to podstawa. Jeśli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, przed grzybobraniem powinniśmy dowiedzieć się, które grzyby są jadalne, a których unikać. Nie wstydźmy się wybrać na grzybobranie z atlasem grzybów. W ten sposób możemy uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych, które mogą zakończyć się nawet śmiercią. W Polsce odnotowuje się kilkaset zatruć grzybami w ciągu roku.

Zatrucia grzybami są częste. Bez odpowiedniej wiedzy, przyjemna wyprawa do lasu może się bardzo źle skończyć. Bardzo łatwo pomylić jest np. czubajkę kanię z najgroźniejszym grzybem trującym - muchomorem sromotnikowym. Po zjedzeniu tego grzyba w okresie od kilku do kilkunastu godzin nie ma żadnych objawów zatrucia, ale w tym czasie trwa wchłanianie trucizn. Inne grzyby trujące mają działanie neurotropowe, a jeszcze inne wywołują zaburzenia żołądkowo-jelitowe o różnym nasileniu.

Bezpieczne grzybobranie. Jak wyglądają grzyby jadalne, a jak trujące?

Nie ma jednego skutecznego sposobu na odróżnienie grzybów jadalnych od trujących. Każdy grzyb jest inny. Niektóre bardzo łatwo pomylić. Warto jednak kierować się ogólnymi zasadami. Nie zbieraj grzybów o blaszkowatym spodzie. To cecha charakterystyczna dla muchomora oraz czubajki kani. Te grzyby są bardzo często ze sobą mylone! Jeśli nie jesteś pewien, nie wkładaj grzyba do koszyka. Zawsze zwracaj uwagę na szczegóły budowy grzyba - kolor, pory lub blaszki, obecność pierścienia i pochwy. Do koszyka wrzucaj tylko całe grzyby. Po samym kapeluszu lub trzonie bardzo trudno ustalić, czy grzyb jest jadalny czy trujący. Ważne jest również, aby zbierać dorosłe grzyby, a nie stare! Dorosłe grzyby posiadają wszystkie cechy charakterystyczne pozwalające rozpoznać gatunek grzyba. W naszej galerii sprawdź cechy charakterystyczne poszczególnych grzybów jadalnych.